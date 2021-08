Musikalische Zeitreise zum Gemeindejubiläum

Weissach im Tal. Anlässlich des 50-jährigen Gemeindejubiläums laden die Gemeinde Weissach im Tal und das Partnerschaftskomitee auf Samstag, 4. September, um 19 Uhr im Foyer der Seeguthalle in Cottenweiler zu einer musikalischen Zeitreise durch die fünf Jahrzehnte von 1971 bis in die Gegenwart ein.

Auf dem Programm der Formation Barbara Weyman & Friends stehen Chansons und Lieder aus aller Welt aus den letzten 50 Jahren. Der Veranstalter lädt zum „Schwelgen in Erinnerungen an vergangene Zeiten“ ein.

Das Repertoire der Formation Barbara Weyman & Friends spiegelt aber auch die Erfahrung und Flexibilität der Musiker wider, die seit über zehn Jahren in verschiedenen Konstellationen miteinander musizieren. Darüber hinaus verfügt jeder der Musiker über jahrzehntelange Bühnenerfahrung mit weiteren Bands und Musikprojekten.

Barbara Weyman (Gesang, Gitarre) und Andreas Grau (Gesang, Gitarre, Mandoline, Piano, Cajon) haben sich als Duo Chanson Surprise mit französischen Chansons in der Region einen Namen gemacht und spielten davor gemeinsam in der Rockband barbeeQ. Mit Dieter Hildenbrand (böhmischer Kontrabass), bekannt durch das Mundart Trio Christoph Altmann, ist Barbara auch als Barbie & the Bassman zu hören.

Die Russin aus St. Petersburg, Katja Petrova, spielt seit ihrer frühsten Kindheit Geige und bringt viel Erfahrung in verschiedenen Bands mit – zuletzt gemeinsam mit Barbara und Dieter bei der Bioband Ladybirds und der Rockband Crimson Delight.

Barbara Weyman & Friends vereinen in ihrem Repertoire musikalische Vielfalt und versprechen ein kurzweiliges Programm mit Titeln aus aller Welt in verschiedenen Stilrichtungen.

Zu hören sind Oldies, Evergreens und aktuelle Stücke von Folk und Pop&Rock bis Rock ‘n’ Roll sowie ausgewählte alte deutsche Schlager. Und argentinische Tangos. Und virtuos gespielte irische Fiddle Tunes. Und – last but not least – russische Stücke, gesungen von Katja Petrova.

Einlass ab 18 Uhr.

Der Veranstalter bittet um Beachtung der gültigen Corona-Regeln (3G-Regelung). Die Daten der Gäste werden am Veranstaltungstag erhoben.

Karten zu 10 Euro gibt es im Vorverkauf bei Balis Teeschenke, Forststraße 2 in Unterweissach.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 12 Euro. Für Kinder unter 14 Jahren gilt der jeweils halbe Preis.