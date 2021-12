Musikalischer Gottesdienst

Urbach. Ein ganz besonderer Gottesdienst erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 12. Dezember, dem dritten Advent, um 19 Uhr in der Urbacher Friedenskirche. Mit dem Kammerorchester Musica Salutare möchte die evangelische Kirchengemeinde zu diesem musikalischen Gottesdienst einladen.

Händels Sonate d-Moll für Trompete und Streicher zu Beginn des Gottesdienstes vermittelt Zuversicht, auch in Herausforderungen. „Ihr, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser!“ – Diese Einladung aus dem Buch des Propheten Jesaja wird zunächst durch „Ack Värmeland, du Sköna“ in Musik umgesetzt. Das tief berührende Musikstück für Streichquartett ist arrangiert vom Danish String Quartet.

Dass Gott unsere Not kennt und uns heraushelfen möchte, spiegelt das weihnachtliche Concerto grosso Op. 1 Nr. 8 von Locatelli wider. Der geistliche Impuls von Martin Seiler führt zum Herzstück der Gottesdienste mit Musica Salutare: der Improvisation.

Mareike Weiffenbach singt Worte von Jesaja und aus der Offenbarung, die durch die Instrumente klanglich zum Ausdruck kommen. Das Flötenkonzert von Quantz bildet den festlichen Abschluss voll Freude.

Es wird um Anmeldung per E-Mail an dorothee.kaiser@elkw.de oder im Pfarramt Nord,0 71 81/8 14 67 (bitte gegebenenfalls auch auf den Anrufbeantworter sprechen) gebeten.

Während des Gottesdienstes muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden.