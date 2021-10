Musikclowns in der Schurwaldhalle

Schorndorf. Gogol & Mäx, die beiden Musikclowns sind auf Einladung der Kulturgruppe Oberberken am Sonntag, 24. Oktober, 19 Uhr, in der Schurwaldhalle in Oberberken zu erleben.

Ein Instrument zu spielen, erfordert ein gehöriges Maß an Fertigkeiten. Musik zu komponieren, erfordert Talent und Genius. Was es allerdings erfordert, Musik zu parodieren, zeigt dieses Duo: Musikalität, Timing, Fantasie, Können, Akrobatik, Humor, verrückte Ideen, schauspielerisches Talent, ein paar Requisiten und das Beherrschen einer Unzahl von Instrumenten.

Was die beiden dagegen gar nicht brauchen, sind Worte. Die Show von Gogol & Mäx folgt ihrer eigenen, universellen Sprache. Es ist eine Sprache, die einen Tränen lachen lässt und zu Tränen rührt, die poetisch und derb zugleich ist und uns in die Tiefen der Musik und ins Zwerchfell führt. Was für ein Glück, dass sich Christoph Schelb und Max-Albert Müller getroffen und gemeinsam die Passion für diese Art der Konzertparodie entwickelt haben.

Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet einzeln 18 Euro, ermäßigt 17 Euro, Duo 34 Euro. Karten gibt es nur per Vorausbestellung: kontakt@kulturgruppe-oberberken.de,0 71 81/34 39 oder 0 71 81/48 52 15.

Bitte Hygieneregeln und Maskenpflicht beachten. Nur mit tagesaktuellem negativen Test, vollständiger Genesung oder vollständigem Impfschutz.