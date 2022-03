Mythos Marlene Dietrich: Lesekonzert mit Patricia Prawit

Schwaikheim. Für das Lesekonzert mit Patricia Prawit bei der Reihe „Kultur mit Biss“ am Donnerstag, 24. März, 20 Uhr, in der Gemeindehalle in Schwaikheim gibt es noch Karten. Das Thema des Abends lautet „Marlene Dietrich: Nachtgedanken“.

Zwei Jahrzehnte lang verkörperte die Sängerin und Schauspielerin Patricia Prawit die Rolle der Dietrich in einer glamourösen Gala-Show.

Mit ihrem neuen Lesekonzert nähert sie sich dem unsterblichen Mythos Marlene Dietrich von einer anderen Seite: Eine unterhaltende Mischung aus Gedichten, Anekdoten, Bildern und Musik (Friedrich Holländer, Edith Piaf, Gilbert Bécaud, Hildegard Knef, Burt Bacharach) gibt dem Zuschauer fernab von den sich stets wiederholenden Marlene-Dietrich-Biografien und -Klischees Einblicke in weniger bekannte Facetten der Ausnahme-Künstlerin.

Die Gedichte der Dietrich offenbaren in poetischen Miniaturen neben der selbstbewussten und eigensinnigen Perfektionistin eine verletzliche und zuweilen unverstandene Schauspielerin, Sängerin, Liebhaberin, Stil-Ikone, Mutter und emanzipierte Frau.

Es gibt noch Karten für die Veranstaltung der Volkshochschule und der Gemeinde Schwaikheim. Die Tickets sind auf der Internetseite www.vhs-winnenden.de unter dem Stichwort „Kultur mit Biss“ erhältlich.