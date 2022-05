Naiv-surreale Bilder von Ma Knut

Schorndorf. Die Ausstellung „May the force be with you“ der Stuttgarter Künstlerin Ma Knut ist von Samstag, 7., bis Freitag, 27. Mai, im Concept Store Jakob in der Neuen Straße 9 in Schorndorf zu sehen. Die Vernissage findet am ersten Ausstellungstag, 7. Mai, um 18 Uhr statt.

Als Highlight tritt die Heidelberger Indieband Point Valaine auf. Den Bassisten Björn Schifferdecker kennt Ma Knut aus ihren Londoner Zeiten und hat ihn und seine Band gebeten, bei der Vernissage aufzutreten. Der Eintritt ist frei, es gibt Getränke und Snacks.

Hinter dem Künstlernamen Ma Knut steht Elena Mann, eine studierte Innenarchitektin, die seit 2015 malt. Ihren Studiengang absolvierte Ma Knut in London, wo sie auch eine Zeit lang gelebt und gearbeitet hat.

Seit 2018 ist Ma Knut in Stuttgart ansässig und widmet sich Vollzeit der Kunst. Ihre Gemälde malt sie in Öl in einem naiv-surrealen Stil, der von polychromen Farben geprägt ist.

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 10 bis 18.30 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr.