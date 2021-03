Nellmersbach macht mit!

Leutenbach. Für Heiligabend 2020 hat sich das Familiengottesdienst-Team Nellmersbach etwas Schönes für Kinder und Familien einfallen lassen. Mit einer Schatzsuche – beginnend an der Kirche und endend am Stall in Nellmersbach – wollte das Team in sieben Stationen allen Interessierten die Geschichte der Heiligen Drei Könige, die auf der Suche nach dem größten Schatz sind, nahebringen.

Mit goldbesprühten Kieselsteinen, pro Station einer Zacke eines Sterns und vielen weiteren Überraschungen wurden die Familien draußen im Freien motiviert, das Wunder von Weihnachten hautnah zu erleben.

Ziel war der herrlich gerichtete Stall von Bauhofleiter Andreas Gogel im Habichtweg in Nellmersbach. Dort konnten die Familien die Geburtsszene mit lebendgroßen Holzfiguren - von Hajo Weigel ausgesägt -erkennen und durch das Kind in der Krippe Hoffnung schöpfen, gerade in der besonderen Corona-Herausforderung zu Weihnachten. Nachmittags an Heiligabend hat die Kirchengemeinde dort einen Gottesdienst draußen gefeiert und eine Livestream-Aufnahme gemacht, die auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde Nellmersbach zu finden ist.

Beleuchtete rote Laternen waren dabei die Abstandmarkierer, so dass über 100 Gäste gut mitfeiern konnten. Noch an weiteren vier Tagen war der Stall von 10 bis 20 Uhr für Spaziergänger geöffnet und zu bewundern.

Bis 23. März abstimmen: Jede Stimme zählt!

Mit dieser Aktion hat sich das Team zum Thema „Auf Schatzsuche zum Stall in Nellmersbach“ beim Chrismon- Wettbewerb beworben. Und nun zählt täglich jede Stimme!

Bis Dienstag, 23. März, lohnt es sich abzustimmen: entweder online über einen QR-Code, der auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Nellmersbach oder an den Plakaten in den Orten zu finden ist, oder direkt auf der Website www.Chrismongemeinde.de. Jede Person kann pro Projekt jeweils einmal am Tag ihre Stimme abgeben. Aus dem Kreis der zwölf bestplatzierten Konzepte stimmt das Publikum dann im Finale vom 24. bis 25. März einmalig per Eingabe einer E-Mail-Adresse ab.

Zugunsten Kinder- und Jugendarbeit

Den zwölf bestplatzierten Gemeindeprojekten aus ganz Deutschland winken Gewinne bis 2000 Euro. Die evangelische Kirchengemeinde Nellmersbach würde das Preisgeld gerne für die Kinder- und Jugendarbeit und die Jugendreferentenstelle im Ort nutzen.

Bei Fragen kann man sich an Magdalene Kellermann wenden,0 71 95/95 79 00.