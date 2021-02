Neuer Gruß an Waiblinger Ortseingängen

Waiblingen. Gemeinsam mit der Künstlergemeinschaft Art-U-Zehn entwickelte die Galerie Stihl Waiblingen ein Projekt, um in Corona-Zeiten die Sichtbarkeit lokaler Kunstschaffender zu unterstützen und zugleich die wachsende Sehnsucht des Publikums nach Kunst und Kultur zu stillen.

Dabei gestalten die Mitglieder von Art-U-Zehn die an den Waiblinger Ortseingängen präsenten großformatigen Banner der Galerie um. Die Arbeiten sind ab Ende Februar an sechs Waiblinger Stadteinfahrten zu sehen.

Über das ganze Jahr grüßen die großen, bunten Banner der Galerie Stihl Waiblingen an den Ortseingängen von Waiblingen und machen Lust auf die aktuellen Ausstellungen des Hauses. Ein Besuch der Galerie ist aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie momentan nicht möglich, doch das Verlangen in der Bevölkerung nach Kunst und Kultur wächst. Gerade in den aktuell turbulenten Zeiten kann Kunst als Halt dienen, inspirieren und Hoffnung geben.

Um Kunst trotz geschlossener Türen erlebbar zu machen und zugleich der lokalen Kunstszene einen Ausstellungsraum zu schaffen, war die Galerie Stihl Waiblingen gemeinsam mit der Künstlergemeinschaft Art-U-Zehn aus dem Rems-Murr-Kreis erfinderisch und hat ein besonderes Projekt in Angriff genommen. Unter den Leitsprüchen „Herzlich willkommen in Waiblingen“ und „Waiblingen hält zusammen“ gestalten die Kunstschaffenden von Art-U-Zehn unterschiedliche Ortseingangsbanner, die an sechs Waiblinger Stadteinfahrten ab Ende Februar zu sehen sein werden.

Ausstellung der besonderen Art

Galerie-Banner vergangener Ausstellungen dienen als Leinwand, so dass im Spiel zwischen vorhandenem Druck und neuer Malerei spannende Effekte entstehen können. In der kreativen, bildnerischen Umsetzung der Mottos sind die Mitglieder der Künstlergruppe völlig frei. Die Banner als derzeit einzige sichtbare Bilderrahmen der Galerie werden somit zu einer Ausstellung der ganz besonderen Art im öffentlichen Raum.

Interessierte können den Fortschritt des gemeinsamen Projekts auf der Facebook-Seite der Galerie (facebook.com/GalerieStihlWaiblingen) sowie auf Instagram (@galeriestihlwaiblingen) verfolgen.

Art-U-Zehn ist eine freie Künstlergruppe, die sich im Jahr 2006 aus der Kunstschule Unteres Remstal in Waiblingen formiert hat. Verbunden durch ihre Leidenschaft zur Kunst entwickeln die 18 Kunstschaffenden Ideen, realisieren Projekte und inspirieren sich gegenseitig zu ihrem kreativen Schaffen. Dabei haben alle Mitglieder unterschiedliche Arbeitsweisen, verwenden verschiedenste Materialien und zeichnen sich durch ihren individuellen Stil aus.

Künstlergruppe Art-U-Zehn

Der außergewöhnliche Name der Gemeinschaft geht auf eine historische Scheune Im Unterdorf Zehn in Waiblingen-Neustadt zurück, die der Gruppe häufig als gemeinsames Atelier dient. Die Mitglieder sind: Manfred Bodenhöfer, Elke Jergler, Erich Jergler, Anette King-Boeck, Anke Kratz, Margarete Laible, Gabriele Negele, Roswita Ott, Heike Petelka, Ursel Rieger, Christa Rilling, Michael Schäfer, Ursula Schäfer, Jutta Schmidt, Andrea Steinmeyer, Susanne Thumm, Bettina Wyderka und Ortrud Zawadzki.