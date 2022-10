Neues Chorprojekt mit Matthias Hanßmann

Weiter geht’s! Das neue Chorprojekt „Heile Welt?“ mit Pfarrer und Chorleiter Matthias Hanßmann startet in die weitere Probephase! Interessierte Sängerinnen und Sänger können gerne noch dazukommen.

Nach sechs mitreißenden Konzerten und über zwei Jahren Pause lädt die evangelische Kirchengemeinde Nellmersbach zu einem weiteren Projekt mit Pfarrer und Chorleiter Matthias Hanßmann ein.

Dieses Mal verwandelt sich die TSV-Halle am Samstag, 3. Dezember, um 18 Uhr für das Abschluss-Konzert in unsere Welt. Auch Songs und weitere Ideen passen zum Thema.

Die nächsten Probentermine sind jeweils um 19.30 Uhr am 11. und 19. Oktober, 14. und 30. November und am 3. Dezember im evangelischen Gemeindehaus in Nellmersbach. Zwei Proben-Nachmittage am 16. Oktober und 12. November kommen noch hinzu.

Bei Interesse oder Rückfragen können sich Interessierte gerne an Magdalene Kellermann,0 71 95/95 79 00 oder magdalene@kellermann.info wenden.