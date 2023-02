Neues Projekt der Swinging Notes

Schwaikheim. Die Swinging Notes aus Schwaikheim starten am Dienstag, 28. Februar, mit einem Projektchor. Geübt wird jeden Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr im Musikraum der Fritz-Ulrich-Halle in Schwaikheim.

Der Konzerttermin steht schon fest, es ist Sonntag, 29. Oktober. Und auch einen Titel gibt es schon: „I Love Rock’n’Roll“. Chorleiter Nikolai Singer hat seinen Sängerinnen und Sängern bereits eine Auswahl an fetzigen Songs und gefühlvollen Balladen vorgestellt, ein Bogen, der sich von Barcley James Harvest über die Beatles bis zu Rammstein spannt.

Für dieses neue Konzert sucht nun der Chor Frauen, Männer und Jugendliche, die gerne singen und sich an einem Abend in der Woche Zeit nehmen, diesem Hobby nachzugehen. Der Chor freut sich über jedes neue Gesicht!

Für Interessenten am Projektchor besteht keine Mitgliedsverpflichtung.

Im Jahr 2017 gab es schon ein Chorprojekt der Swinging Notes, das mit dem Konzert „Rock and more“ in der Schwaikheimer Gemeindehalle endete. 2020 wurde ein neues Projekt ins Leben gerufen, doch machte Corona dem ein schnelles Ende. Dann kämpfte der Chor ums Überleben, an Konzerte war aufgrund der allgemeinen Lage nicht zu denken.

Trotz der misslichen Lage haben sich die meisten nicht entmutigen lassen und sind ihrem Hobby treu geblieben. Nun, nachdem sich vieles wieder normalisiert hat, unternehmen die Swinging Notes einen neuen Anlauf.