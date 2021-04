Neues Touren-Portal für Naturliebhaber im Schwäbischen Wald

Schwäbischer Wald. Mit einer App und einem neuen Touren-Portal können sich Outdoor-Begeisterte in und um die Gemeinden Althütte, Rudersberg und Welzheim digitale Unterstützung für ihre Ausflüge holen. Das Angebot soll bestehendes Infomaterial wie Broschüren, Karten und Beschilderung ergänzen.

Für viele Menschen sind Erlebnisse in der Natur momentan der Schlüssel zur wichtigen Entspannung. Vom unerschrockenen Outdoor-Abenteurer über den Familienwanderer, bis hin zum Einsteiger, der gerade sein erstes Bike oder die ersten richtigen Wanderstiefel gekauft hat – die Landschaft um Althütte, Rudersberg und Welzheim ermöglicht jedem, passende Outdoor-Erlebnisse zu finden, zu planen und zu erleben.

Touristische Hybridlösung

Die drei Kommunen im Schwäbischen Wald sind dafür schon lange gerüstet. Wanderkarten, Broschüren und vor allem ein gut ausgeschildertes Rad- und Wanderwegenetz wurden über eine lange Zeit entwickelt und immer wieder ausgebaut.

Nun präsentieren die drei Nachbarkommunen den nächsten Schritt: eine touristische Hybridlösung. Die vorhandenen Druckprodukte wurden überarbeitet und sind jetzt Startpunkt in die digitale Welt. QR-Codes führen per Navigation zu den Wanderparkplätzen oder nach einer Öffnung des Lockdowns auch zu den Gastronomie- und Unterkunftsbetrieben.

„Spontan, einfach und digital, so soll die Freizeitplanung heute sein. Eine simple Routenplanung und Navigation wird da erwartet“, so Bürgermeister Ahrens aus Rudersberg. Der Anteil der mobilen Internetnutzer beträgt mittlerweile 74 Prozent in Deutschland. Außerdem möchten sich viele Naturaktive und Radfahrer nicht unnötig mit Kartenlesen aufhalten und direkt losstarten.

Neues Tourenportal

Die drei Vorreiterkommunen im Schwäbischen Wald haben genau für diese Nutzung gemeinsam mit dem Ideengeber, der Agentur arcos und den IT-Spezialisten von mieyu aus Stuttgart ein neues Tourenportal entwickelt: Ein Ort, an dem alle Wander- und Radtouren der jeweiligen Kommune gebündelt werden und navigierbar sind.

Die Vorstellung der Routen spricht mit tollem Fotomaterial fast schon für sich, nützliche Informationen zur Weglänge, Höhenprofil und Startpunkt ergänzen die Beschreibung.

Infos aus einer Hand

Wichtige Sehenswürdigkeiten entlang der jeweiligen Route werden ebenfalls angezeigt - also alle Informationen aus einer Hand und praktisch im Pocketformat auf dem Smartphone für unterwegs. Hat sich der Nutzer seine passende Tour ausgewählt, kann es losgehen. Auch für die Gäste der Schwäbischen Waldbahn soll dieses Angebot maßgeschneidert gelten.

Maßgeschneidertes Angebot

Mit Stadtrundgängen, Wander- und Radwegen in Schorndorf, Rudersberg und Welzheim, die mit einer Fahrt der Schwäbischen Waldbahn geschickt zu kombinieren sind, werden Synergien der Tourenportale genutzt, um auf diese Weise die Freizeitgestaltung noch individueller und einfacher zu machen. Die Tourenportale nennen sich welzheim-aktiv, rudersberg-aktiv, althütte-aktiv oder schwaebischewaldbahn-aktiv. Sie sind in die Website der jeweiligen Kommune eingebettet.

Das System ist simpel und genial zugleich: Während im Hintergrund dieser Seiten eine zentrale Datenbank läuft, werden die Touren über den derzeit marktführenden Routenplaner „komoot“ ausgespielt. Der Zugriff auf „komoot“ funktioniert am besten über die App. Die Nutzung der App ist in der „Heimregion“ kostenlos. Alle, die von außerhalb in die Region Stuttgart kommen, können die Region für eine einmalige Gebühr von 3,99 Euro buchen. Die Vollversion für die weltweite Nutzung kostet einmalig 25 Euro.

Darüber hinaus werden die Kommunen über das System „Q-vadis“ gut digital aufgestellt. Diese Datenbank mit allen Touren und Sehenswürdigkeiten im Schwäbischen Wald hat der Verein Schwäbischer-Wald-Tourismus mit dem Naturpark Schwäbisch Fränkischer Wald für alle Mitgliedskommunen aufgesetzt. Q-vadis wird ab dieser Saison über ein eigenes Portal ausgespielt und über Schnittstellen die gängigen touristischen Touren-Portale bedienen.

Coronakonform

Die drei Kommunen freuen sich, pünktlich zum Start in den Frühling allen Naturliebhabern gerade in der momentanen Situation ein absolut coronakonformes Outdoorangebot mit auf den Weg geben zu können. „Unser Anliegen darf nicht die Vermeidung von Angeboten sein, sondern eine sinnvolle Besucherlenkung in die Fläche“, so Bürgermeister Sczuka aus Althütte. Mit dem Tourenportal haben die drei Kommunen hierfür eine gute Basis geschaffen.

Hier gelangt man zu den jeweiligen Portalen: