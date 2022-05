Winnenden. „Neugierig auf Wissenschaft“ ist das Schwerpunktthema des Herbstsemesters 2022 an der Volkshochschule Winnenden. „Mit unserem neuen Semesterschwerpunkt wollen wir Appetit auf Naturwissenschaften machen“, so VHS-Leiter Andreas Frankenhauser.

Im Zentrum steht dabei die Ausstellung „Bilder aus der Wissenschaft“ der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die erstmals in Winnenden gezeigt wird. Am 9. November führt Dr. Andrea Wegener von der MPG in einem Vortrag in die Ausstellung ein und bietet Führungen durch die Ausstellung an. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der MPG und bieten neben einer sehr sehenswerten Ausstellung auch ein hochwertiges Begleitprogramm an“, führt VHS-Leiter Frankenhauser aus.

Ein umfangreiches Angebot an Präsenz- und Online-Vorträgen greift wissenschaftliche Themen auf. Der Wissenschaftsjournalist Helmut Hornung von der Max-Planck-Gesellschaft berichtet über schwarze Löcher.

Ein astronomisches Thema behandelt auch Georg Tatzel in seinem Vortrag über dunkle Energie. Über Wasser („Oxidan“) und dessen Anomalien als Garant irdischen Lebens berichtet Dr. Manfred Hennecke. Johannes Kepler und das Erwachen der Wissenschaft stehen im Mittelpunkt des Vortrags von Hans-Dieter-Baumgärtner.

Wie moderner Mobilfunk funktioniert, erläutert Prof. Dr. Joachim Charzinski von der Universität Stuttgart. Ein Vortrag über Seepferdchen von Till Hein und das Leben an Erdrissen von Paul Eizenhöfer runden die Reihe ab.

Das neue VHS-Programmheft erscheint am 15. Juli und ist dann auch im Internet über vhs-winnenden.de abrufbar.