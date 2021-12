Neujahrskonzert mit Klaviertrio

Winterbach. Der Kulturring Winterbach lädt ein zum Neujahrskonzert mit dem Avin-Klaviertrio am Samstag, 1. Januar 2022. Das Konzert findet gleich zweimal an diesem Tag, um 17 und 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Kelter in Winterbach statt.

Das junge Klavier-Trio um die Winterbacher Pianistin Josefa Schmidt wurde 2019 an der Musikhochschule Hannover gegründet und blickt seitdem auf eine rege, erfolgreiche Konzerttätigkeit zurück.

Auf Programm beider Konzerte stehen Werke von Haydn, Bloch und Schubert.

Im Mai 2021 spielte das Avin-Trio live auf NDR-Kultur beim „Podium der Jungen“ in Hannover. Weitere Aufnahmen und Konzertmitschnitte wurden außerdem im Deutschlandfunk Kultur und NDR ausgestrahlt. Im Finale des Mendelssohn-Hochschulwettbewerbes wurde das Trio 2021 mit dem Stipendium der Elsa-Wera-Arnold-Stiftung ausgezeichnet.

Für die Besucher gelten folgende Regelungen nach der Coronaverordnung: 2G-Plus (Ausnahmen: Personen mit Boosterimpfung oder weniger als sechs Monate grundimmunisiert oder genesen), negativer Antigen-Test für Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren.

Eintrittskarten reservieren!

Die Besucherzahl ist pro Konzert auf 60 Personen begrenzt. Deshalb bittet der Kulturring darum, sich kostenfreie Eintrittskarten unter der E-Mail-Adresse kultur@winterbach.de vorab zu reservieren. Die Reservierung erfolgt dann in der zeitlichen Reihenfolge des Anmeldeeingangs.

Der Eintritt ist traditionell wie immer frei, Spenden dennoch herzlich erbeten.