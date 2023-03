Backnang. Der Weltklasse-Jazzsaxophonist, Komponist und Bandleader, kurzum der Jazz-Multitasker Chris Potter zieht am Freitag, 10. März, um 20 Uhr, mit seinem Quartett und dem Programm „New York Jazz at its Best“ ins Backnanger Bürgerhaus, Bahnhofstraße 7, ein.

Ein einzigartiges Erlebnis, denn „weltklasse Solist, überwältigender Komponist, hervorragender Bandleader und Grammy-nominierter Saxophonist!“ sind nur einige der Begriffe, die im Zusammenhang mit Chris Potter als Vorbild einer ganzen Generation von Musikerinnen und Musikern genannt werden. Potters musikalisches Schaffen ist gekennzeichnet von einer unbegrenzten Kreativität sowie einem lebhaften Gespür für Swing und überzeugt damit nicht nur Kritiker und Kollegen, sondern vor allem die Fans. Nach Backnang kommt dieser Ausnahmesolist zusammen mit einem hochkarätig besetzten Quartett, mit Edward Simon am Flügel, Scott Colley am Bass und Nasheet Waits am Schlagzeug. Das Resultat: Ein garantiert unvergesslicher Live-Auftritt.

Weitere Infos sowie Tickets für das Konzert zu 30 Euro, ermäßigt zu 26 Euro gibt es online unter www.backnanger-buergerhaus.de sowie im Backnanger Bürgerhaus unter 0 71 91/8 94-5 67 oder unter buergerhaus@backnang.de.