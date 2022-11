Daniel & Jogse spielen am Samstag, 19. November, 20.30 Uhr, unplugged im Urbacher Schlosskeller. Die beiden Musiker stehen seit knapp 20 Jahren für niveauvolle Acoustic Songs mit Gitarren und Stimme.

Auch in diesem Jahr laden sie zu einem gemütlichen und wärmenden Zusammentreffen im Urbacher Schlosskeller, der in den vergangenen Jahren so etwas wie das musikalische Wohnzimmer der beiden geworden ist.

Mit dabei haben Daniel & Jogse ein interessantes Programm, bestehend aus Rock- und Pop-Songs, quer durch die letzten 50 Jahre der Musikgeschichte. So wird von der leisen, gefühlvollen Ballade bis hin zum knackigen Rock-Song wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Vor dem Konzert und in den Pausen gibt es eine kleine Bewirtung.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.