Noch bis Mittwoch, 6. Januar: Ausstellung von historischen Holzmodeln in Waiblingen

Waiblingen. Das Haus der Stadtgeschichte und die WTM Waiblingen zeigen im Museum und an verschiedenen Stationen der Waiblinger Altstadt eine Sammlung von Modeln für Springerle, Lebkuchen und andere Gebildebrote. Die Ausstellung dauert noch bis Mittwoch, 6. Januar und ist auch bei geschlossenen Geschäften in den Schaufenstern zu sehen.

Ein Weihnachtsfest, das unter außergewöhnlichen Umständen stattfindet - die Waiblinger Geschichte hat davon schon mehr als eines erlebt. Egal ob Zeiten der Not oder Zeiten des Überflusses, seit über 150 Jahren gehören auch hier die Springerle als Fest- und besonders Weihnachtsgebäck dazu. Die Tradition will es so.

Springerle sind Tradition in Gebäckform

Dieses Jahr ist einiges anders; große Feiern und ausgedehnte Familientreffen müssen entfallen. Was bleibt, ist der Geruch und Geschmack der Kindheit in Form von Lebkuchen, Marzipan - und eben Springerle.

Das Haus der Stadtgeschichte und die WTM Waiblingen bringen diesen Weihnachtszauber in die Schaufenster. Im Museum und an fünf anderen Stationen in der Altstadt sind die Holzmodel aus der Museumssammlung noch bis Mittwoch, 6. Januar, zu sehen, in den Schaufenstern, auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Opulente und einfache Formen

Das älteste Model datiert noch in den Barock, ist an Pracht und Prunk kaum zu überbieten. Aber da gibt es auch ein berührend einfaches, selbst geschnitzt, das vielleicht von mageren Zeiten erzählt. Alle Model vereint die Erinnerung an ein leuchtendes Fest, wann und wie auch immer es gefeiert wurde.

In Mitteleuropa lassen sich erste essbare Bilder bereits für das Mittelalter nachweisen. Jahrhundertelang noch ein enormer Luxus wegen des reichlich benötigten Zuckers - von Marzipan ganz zu schweigen - hielten Springerle während des Barock Einzug in die höfischen und großbürgerlichen Küchen in Schwaben, Baden, Franken, dem Elsass und der Schweiz.

Spiegel der Epoche

Opulente Motive, erst religiös und später auch weltlich, spiegelten immer aktuellste Mode und Zeitgeist ihrer Epoche.

Mit der Gewinnung des Zuckers aus Rüben ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Springerle, Marzipan und Lebkuchen für breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich, mit der Industrialisierung galt das auch für die Model selbst.

Das aufwendige Stechen der Formen in Birnbaumholz, bis dahin Bestandteil der Konditorenlehre, wurde von der Fabrikfertigung abgelöst.

Ihre Blütezeit erlebten Springerle während des 19. Jahrhunderts, als sie nicht nur zu Weihnachten oder Ostern unverzichtbar waren. Taufen, Hochzeiten, Einschulungen oder das Feiern technischer Errungenschaften - Springerle begleiteten den gesamten Jahres- und Lebenslauf.

In der Nachkriegszeit konnte die zeitraubende und knifflige Herstellung des typisch schwäbischen Gebäcks häufig nicht mehr mit den immer effizienteren Abläufen in heimischen Küchen Schritt halten.

Anis bekommt Konkurrenz

Viele Model, früher ein gut gehüteter Schatz, wurden aus dem Familienbesitz gegeben. Erst in den letzten Jahren erlebten Springerle eine Renaissance, wobei der traditionell unverzichtbare Anis von neuen Geschmacksrichtungen Konkurrenz bekommt.