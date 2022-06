Nyckelharpa Journey in der Kelter in Kirchberg

Kirchberg/murr. Als Gast des Heimat- und Kulturkreises spielt Thomas Roth, ein international anerkannter Nyckelharpa-Spieler, in der Kelter in Kirchberg an der Murr am Samstag, 11. Juni. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Nyckelharpa (schwedisch, wörtlich Schlüsselharfe) ist ein Streichinstrument, dessen meist vier Saiten mechanisch über Tasten (Schlüssel) verkürzt werden und so die Tonhöhe bestimmen.

Die Saiten werden dabei mit einem kurzen Bogen in Schwingung versetzt. Hinzu kommen meist zwölf Resonanzsaiten, die unter den Melodiesaiten liegen und werden nicht mit dem Bogen gestrichen werden, sondern durch die gespielten Töne und deren Obertöne zum Mitschwingen angeregt werden.

Thomas Roth entwickelte einen eigenen Stil auf der Nyckelharpa. Seine Nyckelharpa Journey, so der Titel des Programms in Kirchberg an der Murr , verbindet Folk, Latin oder Rock-Zitate mit Klassik. Die mal kraftvollen, energetischen, mal gefühlvollen Eigenkompositionen verschmelzen zu einem unverwechselbaren Crossover-Sound, der die unterschiedlichsten Kulturen verbindet.

Eine musikalische Reise

Die Reise geht in Länder wie Peru, Spanien und Wales oder in Städte wie München und Jerusalem. Begleitet wird Thomas Roth, der auch als Frontmann seiner früheren Band Geyers und durch Auftritte bei Tourneen von Blackmore’s Night in Europa und den USA bekannt ist, von Pianist Frank Tischer am Keyboard.

Tischer spielt unter anderem bei der Spencer Davies Group und produziert und tourt regelmäßig mit dem Blues-Urgestein Miller Anderson, der schon in Woodstock mit dabei war.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Schreibwarenhandlung Stegmaier in Kirchberg sowie unter der E-Mail-Adresse tickets@thomas-roth.com für 17 Euro oder an der Abendkasse für 19 Euro.