Offene Tür im Atelier von Sibylle Bross

Leutenbach. Das Atelier von Sibylle Bross in der Robert-Bosch-Straße 11 in Nellmersbach öffnet am Wochenende seine Pforten, und zwar am Samstag und Sonntag, 20. und 21. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Gezeigt werden Arbeiten von Sibylle Bross sowie Schmuck und Objekte von Anselm Ring.

Der Sonntag klingt mit einem gemütlichen Beisammensein aus. Dazu spielt das Duo Hearts and Bones mit Barbara Gräsle und Biggi Binder.

Vor über zehn Jahren hat die Malerin Sibylle Bross das beeindruckende Atelier der beiden Bildhauer Ingrid Seddig und Alfred Tme in Leutenbach Nellmersbach bezogen. Anfang April 2020 wollte sie mit einer großen Ausstellung im Leutenbacher Rathaus ihr Zehnjähriges feiern. Da hat ihr Corona aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Dieser plötzliche Wegfall aller Aktivitäten nach außen hat allerdings bei der Künstlerin zu einem Schaffensrausch geführt. Intensive Natureindrücke haben sich zu großen Landschaftsbildern verdichtet. Das Leiden durch die Isolation konnte sie in berührende Menschenbilder umsetzen.

So entstand ein großer Zyklus von Natur- und Figurenbildern mit großen Flusslandschaften, Bachläufen, fast elysisch anmutenden Wald-Auen mit vereinzelten Menschen bis hin zu abstrakten Farbfeldern, in denen sich Menschen verstricken.

Im Sommer 2020 und auch im Sommer 2021 hat Sibylle Bross im Freien, „Plein Air“, gemalt. Seit September liegt ihr Fokus wieder einmal mit Vehemenz auf der Darstellung des Menschen in seiner ursprünglichsten Form, der Aktmalerei.

Ausschnitte aus all diesen Themen sind in einer großen Ausstellung in den verschiedenen Räumen des Ateliers an diesem Wochenende zu sehen.

Sibylle Bross, 1959 in Stuttgart geboren, studierte von 1981 bis 1984 Malerei an der Ecole Des Beaux Arts in Paris und von 1984 bis 1986 Freie Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart.

Anselm Ring, 1947 in Österreich geboren, studierte von 1969 bis 1974 Skulptur und Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Im Lauf der Zeit wurde für ihn das Metall immer wichtiger, und zwar in seiner einfachen, geschmiedeten Form. Neben der Skulptur rückte die Schmuckarbeit immer mehr ins Zentrum. Er verwendet Messing, Silber und Eisen in elementaren Techniken.

Die jeweils gültigen Coronaregeln werden eingehalten. Weitere Infos gibt es per E-Mail an artist@sibylle-bross.de, im Internet auf www.sibylle-bross.de.