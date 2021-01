Online-Theater„Perle hat Sau“ zweiter Teil

Überlingen. Noltes digitale Bühne spielt am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Januar, den zweiten Teil der Komödie „Perle hat Sau. Von der Kunst, den Mann fürs Leben zu halten“. Die Online-Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Ein tiefer Blick, ein verschämter Kuss, ein Hochzeitsfoto: Endlich hat Perle den Kerl fürs Leben gefunden. Otto! Der zieht mit Sack und Pack und Ventilator bei ihr ein. Und damit fangen die Probleme an. „Perle hat Sau. Von der Kunst, den Mann fürs Leben zu halten“ erzählen Birgit und Oliver Nolte im zweiten Teil ihrer Kultkomödie auf der digitalen Bühne im Noltes in Überlingen. Am Klavier begleitet Michael Lauenstein den Abend.

Und weil das Markenzeichen von Noltes die Nähe zum Publikum ist, haben sich die beiden auch für den Austausch via Videokonferenz einiges überlegt und die Inszenierung entsprechend angepasst. Mit dem Fokus auf Details, denn so nahe wie mit der Kamera kommt man Perle und Otto sonst selten. Das Stück wird live gespielt. Keine Aufführung gleicht der anderen. Interaktionen zwischen Noltes und dem Publikum sind garantiert. Wer möchte, kann auch „Wolkenwörter“ via Mentimeter veröffentlichen. Sie lieben Perle? „I love Otto!“

Eine Kartenreservierung ist entweder möglich unter0 75 51/8 31 02 22, oder über die Website www.noltesdigitalebuehne.de. Hier gibt es auch noch mal genaue Infos, wie Noltes digitaler Theatersaal funktioniert. Der Eintritt kostet 25 Euro.