Online-Unterricht wird gut angenommen

Schorndorf. Lange Zeit konnten die Musikschulen als öffentliche Bildungseinrichtungen im Herbst ihren Unterricht in Präsenzform aufrechterhalten. Im zweiten Lockdown sind die meisten davon wieder auf den Online-Unterricht umgestiegen, so auch die Jugendmusikschule Schorndorf.

Dieser wäre nicht denkbar ohne die Unterstützung der Eltern, Schülerinnen und Schüler und ein hohes Engagement der Lehrkräfte.

Der Instrumentalunterricht findet in der Regel über Videoanrufe statt. Die Schulkooperationen und Bläserklassen werden über Videos und Notenmaterial unterrichtet. Die Lehrkräfte nehmen kurze Filme auf und schicken diese den Schülerinnen und Schülern zu oder stellen diese auf die Internet-Cloud der Jugendmusikschule. Die Kinder können dann über einen Link darauf zugreifen.

Auch für die Kleinsten funktioniert dieses Angebot. Zahlreich wird es von den teilnehmenden Kindern und Eltern der Elementarkurse, wie zum Beispiel der Rhythmisch-Musikalischen Früherziehung, genutzt. Leider können einige Angebote derzeit nicht stattfinden, darunter auch das dieses Semester neu gestartete Instrumentenkarussell.

Instrumentenberatung am 27. Februar

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ findet dieses Jahr unter anderen Bedingungen statt und wird ebenfalls digital durchgeführt. Die jungen Musikerinnen und Musiker nehmen ihr Programm auf Video auf und schicken es bis Anfang März den Veranstaltern zu.

Im April startet das neue Semester an der Jugendmusikschule Schorndorf. Für Interessierte ist für den 27.2. eine Instrumentenberatung in Schorndorf geplant. Es ist aber noch unklar, ob und in welcher Form diese stattfinden kann. Als Alternative haben Lehrkräfte im Sommer 2020 Videos gedreht, die die verschiedenen Instrumente vorstellen.

Diese und weitere Informationen stehen auf der Homepage der Jugendmusikschule www.jms-schorndorf.de.