Open-Air-Festival: Kultur an besonderen Orten

Kultur in frischer Luft! Das Theater sprengt seine Grenzen, verlässt angestammte Räume und stürmt ins Freie! Gemeinsam Kultur zu erleben, ist wieder möglich: Die Theater machen mobil und kommen dem Publikum entgegen: Das Open-Air-Festival KABO bietet am Wochenende Kultur an besonderen Orten.

Die Spielerinnen und Spieler laden ein, bei freiem Eintritt rund um Ausflugslokale und Hofläden, in Kirchhöfen, Gärten und Parkanlagen gemeinsam Kultur zu erleben. Es gibt Nachmittagsprogramme für Kinder ab vier Jahren, ergänzt durch Familienvorstellungen und anspruchsvolle Abendunterhaltung für Erwachsene.

Ulrike-Kirsten Hanne, Schauspielerin, Regisseurin und Leiterin der Werkstattbühne Stuttgart ist seit Jahrzehnten in Baden-Württembergs Kulturszene bestens vernetzt. Für das vom Fonds Darstellende Künste aus Bundesmitteln geförderte interkommunale Open-Air-Festival hat sie an 15 Orten 38 Veranstaltungen mit 16 verschiedenen Aufführungen organisiert, an denen insgesamt 27 Künstlerinnen und Künstler beteiligt sind.

Ernesto Hase hat ein Loch in der Tasche

Das Ensemble Materialtheater & Théâtre Octobre Brüssel spielt „Ernesto Hase hat ein Loch in der Tasche“ nach dem französischen Kinderbuch „Petit-Gris“ von Elzbieta. Termin ist am Freitag, 13. August, 16 Uhr, auf dem Biohof Vogel in Welzheim. Geeignet ist die knapp einstündige Vorstellung für Kinder ab fünf und die ganze Familie.

Es ist die Geschichte einer Hasenfamilie, die plötzlich die Armut bekommt wie eine Krankheit. Dann steht die Hasenfamilie auf der Straße. Zum Glück bewahrt Ernesto gerne Dinge in seiner Hosentasche auf. So hat er heimlich ein Loch in seine Tasche gesteckt, ein magisches Loch. Damit findet Ernesto einen Ausweg, mit dem niemand gerechnet hat.

Mit schlitzohrig-kindgerechtem Humor lassen Sigrun Kilger und Annette Scheibler eine Hasenfamilie die Geschichte ihre Vertreibung erzählen (STN). Ein Stück mit Gewicht, aber ohne Schwere, voller wunderbarer suggestiver Bilder und Live-Musik.

Irgendwie Anders

Für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie zeigt das Theater aus dem Köfferchen „Irgendwie Anders“ ein Figurentheater von Kathryn Cave und Chris Riddell, am Samstag, 14. August, 16 Uhr, in der Gärtner Bauer, Tannhof bei Alfdorf. Es dauert 45 Minuten.

So sehr er sich auch bemüht, wie die anderen zu sein, Irgendwie Anders war irgendwie anders. Deshalb lebte er auch ganz alleine auf einem hohen Berg ohne einen einzigen Freund. Bis eines Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür steht. . .

Eine einfühlsame Geschichte über Toleranz, Anderssein und Ausgrenzung. Frei nach dem gleichnamigen Bilderbuch.

Ach, läge Stuttgart doch am Meer!

Gudrun Remane spielt und singt eine musikalisch-literarische Kreuzfahrt durch die Nord- und Ostsee: „Ach, läge Stuttgart doch am Meer“ findet am Samstag, 14. August, 18 Uhr, beim Hofladen Linck in Alfdorf-Enderbach statt.

Käpt’n Hein Michels begrüßt die Gäste an Bord seines Segelschiffs, der Fantasie, mit Liedern und Gedichten über Wellen, Wind und Weite, Liebe, Freiheit, Fernweh und Unendlichkeit.

Gedichte von Joachim Ringelnatz, Theodor Storm, James Krüss, Heinrich Heine und anderen bieten mit bekannten Shantys und Seemannsliedern auf der Drehorgel einen kulturellen Segeltörn zu Inseln, Lebewesen und Legenden der Nordsee und Ostsee.

Geltende Regeln

Auch im Freien werden die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Mancherorts gibt es keinen Schutz vor Regen, daher bitte die Ansagen des Wettertelefons der Werkstattbühne unter 07 11/34 22 85 98 und der Presse beachten.

Dinge des persönlichen Bedarfes und Sitzgelegenheiten selber mitbringen.

Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum.