Open-Air-Konzert mit Brassessoires

Leutenbach. Der Musikverein Leutenbach holt das anlässlich seines 100-jährigen Vereinsjubiläums im Vorjahr geplante Open-Air-Konzert mit dem österreichischen Damenbrassquintett „Brassessoires“, das coronabedingt abgesagt werden musste, am Samstag, 25. Juni, nach.

Los geht’s im Leutenbacher Spatzenhof um 19.30 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 18.45 Uhr. Vor und nach dem Konzert sowie in der Pause wird bewirtet.

Mit ihrem Programm „Dunkelblond“ laden die fünf Damen in der Besetzung zwei Trompeten, Tuba, Posaune und Horn in die unendlichen Weiten zwischen Wasserstoffblond und Brünett ein. Polka trifft auf Chanson, Chanson trifft auf Pop und Pop auf Film- und Opernmelodien und wieder zurück.

Das 2011 gegründete Blechbläserquintett hat sich innerhalb kurzer Zeit vor allem im deutsch-österreichischen Raum einen Namen gemacht. Zu treffen ist das Ensemble bei Brass- und Musikfestivals wie dem jährlich stattfindenden „Woodstock der Blasmusik“ in Österreich. Auch im Fernsehprogramm des Bayerischen Rundfunks waren die Damen schon zu hören und zu sehen. Für Kinder hat das Quintett ein Kindermusiktheater im Programm.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro bei Second-Hand-Shop Max und Moritz, Winnender Straße 7 in Leutenbach, Postagentur Nunn, Weilerstraße 10 in Nellmersbach und in der Musikschule „Noteninsel“, Schorndorfer Straße 6/1 in Winnenden.

An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Bei schlechter Witterung wird das Konzert in die Rems-Murr-Halle Leutenbach verlegt.