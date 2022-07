Open-Air-Konzert mit Colludie Stone

Kirchberg. Der Kirchberger Heimat- und Kulturkreises lädt am Sonntag, 10. Juli, zu einem Open-Air-Konzert mit der Irish Folk Band „Colludie Stone“ beim Kirchberger Musikverein in der Hermann Hesse Straße ein. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Ein sprühendes und mitreißendes Programm bringt die spielfreudige Folkband Colludie Stone auf die Bühne. Bereits seit über zehn Jahren ist die Gruppe im süddeutschen Raum sowie darüber hinaus bekannt, und ihre ganz eigene musikalische Handschrift ist inzwischen unverkennbar. Sie bürgt für stilechten Irish-Celtic Folk mit vielfältiger Instrumentierung.

Mit spürbarer Liebe zu ihrem Genre tragen die vier Musiker eine Vielfalt von Songs, Tunes und Balladen vor. Dabei interpretiert die Band traditionelle Stücke erfrischend neu durch eigene Arrangements. Gemischt mit modernen Songs wird das Programm zu einem musikalischen Leckerbissen.

Die Musiker sorgen für Augenblicke tiefer Verbundenheit mit der Lebenswelt und dem Rhythmus des Landes der kräftig grünen Wiesen. Zwei bisher erschienene CDs - „Native Land“ (2015) und „Streetwise“ (2019) erhielten beste Kritiken.

Karten

Karten gibt es im Vorverkauf in der Schreibwarenhandlung Stegmaier in Kirchberg für 15 Euro oder an der Abendkasse für 17 Euro.

Getränkeausschank ist zu Beginn und in der Pause. Bei schlechter Witterung steht ein Zelt zur Verfügung.