„Open Stage“ mit Christian Langer

Waiblingen. Das Kulturhaus Schwanen in der Winnender Straße 4 lädt am Dienstag, 21. Dezember, zur offenen Bühne ein. Christian Langer von den „Füenf“ moderiert die Veranstaltung in der Fritz-Bar. „Open Stage“ findet live mit kleinem Publikum statt und wird zusätzlich gestreamt.

Der Veranstalter schreibt: Laien, Anfänger und Profis präsentieren ihre Talente im Schwanen – sich anmelden und auftreten kann jeder – Kabarettisten, Musiker, Comedians, Poetry Slammer, Pantomimen, Schauspieler, Tänzer, Zauberer, Jongleure – möglich ist (fast) alles! Und unterhaltsam und spannend ist es immer!

Diesmal mit dabei:

Die DooWopMädla: Gesa Schulze-Kahleys (Ex-i-dipfele), Babs Steinbock (Cleaning Women), Daniela Kirchner und Anette Heiter (Ex-Honey Pie)

Thomas Schreckenberger (Kabarett)

Ellen und Magdalena (zwei studierte Opernsängerinnen im Duett)

Patrick Johansson (Entertainer und Jongleur)

„Retrozeit“ mit „Die Dame“ (Sängerin)

Ulf Herrmann (spielt Eigenkompositionen auf dem Klavier)

Besuchsinformationen

Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf (VVK) inklusive Gebühren online und an allen VVK-Stellen (reservix) für 5,90 Euro, ermäßigt 4,30 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 7 Euro und ermäßigt 5 Euro. Eine Reservierung für die Abendkasse ist möglich unter0 71 51/50 01-16 74.

Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, im Moment 2Gplus mit den bekannten Ausnahmen. Bei Einhaltung der Regeln kann das Kulturhaus Schwanen 50 Prozent der vorhandenen Platzkapazität nutzen. Die Lüftungsanlage versorgt den Schwanensaal mit Außenluft.

Das Streaming ist kostenlos, wer möchte, kann durch den Kauf eines Kulturtickets zur Finanzierung der Veranstaltung beitragen. Das Kulturticket gibt es unter www.kulturhaus-schwanen.de, bei reservix und an allen VVK-Stellen für 7 Euro (kleiner Geldbeutel), 12,50 Euro (mittlerer) und 18 Euro (großer). Es kann unabhängig vom Veranstaltungstermin erworben werden.

Der Link zur Veranstaltung findet sich auf kulturhaus-schwanen.de beim Datum 21.12.