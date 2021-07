Opernarien und Klavierwerke im Bürgerzentrum

Waiblingen. Im Rahmen der Reihe „Kultur kommt nach Hause“ lädt der Klaviervirtuose János Balázs zusammen mit der Sopranistin Sonja Saric am Mittwoch, 7. Juli, 20 Uhr, zu einem temperamentvollen Opern- und Klavierabend im Bürgerzentrum ein. Das Konzert findet vor kleinem Saalpublikum statt und wird per Livestream übertragen.

In seinem faszinierenden Klavierspiel verschmilzt der Echo-Rising-Star und Young Steinway Artist Balázs eine dynamische Lebhaftigkeit mit einer erstklassig markanten technischen Virtuosität. Die Stipendiatin der ersten Internationalen Opernwerkstatt Waiblingen Sonja Saric begeisterte als Ensemblemitglied verschiedener Opernstudios und Nationaltheater in mehreren großen Rollen das Publikum. 2020 wirkte sie unter anderem in Strauss´ Elektra bei den Salzburger Festspielen mit.

Balázs und Saric sind eng mit Waiblingen verbunden: Sie verzauberte mit ihrer kraftvollen Stimme das Waiblinger Publikum während der ersten Internationalen Opernwerkstatt 2019 und er begeisterte die Konzertbesucher vor drei Jahren mit einem virtuosen Klavierabend im Bürgerzentrum.

Dieses Mal treten sie gemeinsam auf mit bekannten Opernarien von unter anderem von Dvorak, Donizetti und virtuose Bearbeitungen von Liszt, Cziffra, Strauß und Lehár.

Das Konzert findet in der Programmreihe zum Gedenkjahr anlässlich des 100. Geburtstages des Pianisten Georges Cziffra statt, ein Jubiläum, das die UNESCO in ihre „Liste der Feierlichkeiten“ aufgenommen hat. Weitere Informationen hierzu erhalten Interessierte auf www.cziffra100.com.

Tickets

Tickets gibt es online über waiblingen.eventim-inhouse.de/webshop oder bei der

Touristinformation Waiblingen, Scheuerngasse 4,0 71 51/50 01-83 21, touristinfo@waiblingen.de. Karten kosten 24 Euro, ermäßigt 19 Euro.

Tickets für einen Zugang zum Livestream kosten 5 Euro pro Veranstaltung, den Zugang zum Livestream sowie Informationen gibt es unter www.buergerzentrum-waiblingen.de/livestream.

Die Veranstaltungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Veranstalter und Kontakt: Stadt Waiblingen, Fachbereich Kultur und Sport, Abteilung Kultur und Veranstaltungsmanagement, kultur@waiblingen.de,0 71 51/50 01-16 10.