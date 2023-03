Oppenweiler: Wenn Schwaben Bauklötze staunen

Oppenweiler. Dieser Schwabe steckt wahrhaftig voller Wunder. Karl-Heinz Dünnbier ist Kabarettist, Zauberer, Bauchredner und Entertainer. Er verbindet klassische Elemente des Varietés mit Komik und Kabarett. Er zaubert und verzaubert zugleich. Davon kann man sich am Freitag, 3. März, im Rentamtskeller Oppenweiler überzeugen.

Mit einzigartiger Kreativität und seinem ulkigen Humor präsentiert der „Copperfield mit schwäbischer Seele“ ab 20 Uhr ein Kabarettprogramm voller Witz und charmant-schwäbischer Unterhaltung: „Treten Sie ein in den magischen Humor-Feinkostladen und genießen Sie köstlichschwäbisches Varieté-Kabarett voller Magie.“

Die Veranstaltung ist Teil der Winterkulturtage 2023 des Schwäbischen Waldes.

Karten zu 15 Euro sind direkt an der Abendkasse erhältlich oder im Vorverkauf beim Rathaus in Oppenweiler. Eine telefonische Kartenbestellung ist unter 0 71 91/4 84 29 möglich oder per E-Mail an: ckoehnlein-bass@oppenweiler.de. Vor der Veranstaltung und in der Pause gibt es Getränke.