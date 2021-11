Organischer Blues und intuitiver Jazz im Stiftskeller

Weinstadt. Der Jazzclub Armer Konrad lädt am Wochenende zu zwei Konzerten ein. Am Freitag, 19. November, gastiert der Preisträger des Deutschen Rock- und Pop-Preises 2019, „Luke“, im Stiftskeller, Stiftsstraße 32, in Beutelsbach. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Am Samstag, 20. November, spielt die Band „Stephan-Max Wirth Experience“ um 20.30 Uhr im Stiftskeller. Einlass ist jeweils eine Stunde vor der Veranstaltung.

„Ist das noch Blues?“

Inspiriert durch Blues-Legenden wie Eric Clapton, BB King oder John Mayer, aber auch Songwriter anderer Genres wie Ryan Adams, Sting oder Bruce Springsteen, vereint Luke in seinen Songs eingängige und moderne Melodien mit dem organischen Sound, der rohen Energie und der Authentizität des Blues, sagt der Veranstalter.

Reise ins urbane Unterbewusstsein

Stephan-Max Wirth Experience ist eine der Top-Bands des europäischen Jazz: Intuitiv gefühlt und direkt umgesetzt entwickelt sie eine atemberaubende Musik, die den Hörer in einem Augenblick jubeln lässt und im nächsten Moment nachdenklich stimmt. Wirths Kompositionen greifen auf ein halbes Jahrhundert Jazzgeschichte zurück und sind doch voll moderner Strahlkraft - ein durchaus explosives Gemisch aus tiefgründigem Jazz und unwiderstehlichen Grooves.

Tickets

Karten kosten im Vorverkauf: 15 Euro, die Ermäßigung beträgt 3 Euro. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Auf https://www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden sich auch die aktuellen Coronabestimmungen.