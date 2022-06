Nach langer Pause gastiert am Donnerstag, 7. Juli, 20 Uhr, erstmals wieder die Studentenphilharmonie Tübingen in Winnenden. Das freie, selbstorganisierte Orchester an der Eberhard-Karls-Universität war schon mehrfach zu Gast in Winnenden - bisher immer in der Hermann-Schwab-Halle.

Diesmal tritt das Orchester in der katholischen Kirche St. Karl Borromäus auf – aus folgendem Grund: Auf dem Programm steht die berühmte Orgel-Sinfonie von Camille Saint-Saëns. Zusammen mit Peter Kranefoed an der Orgel erklingt dieses fulminante Werk erstmals in Winnenden.

Die Leitung hat Symeon Ioannidis, seit 2014 Chefdirigent der Studentenphilharmonie.

Der Eintritt ist frei. Spenden am Ausgang sollen zur Deckung der entstandenen Kosten beitragen.