Orgelkonzert in der Schlosskirche

Winnenden. Mahela Reichstatt konzertiert am Sonntag, 24. Juli, um 17 Uhr im Rahmen der Sommerlichen Orgelmusiken in der Winnender Schlosskirche.

Mahela Reichstatts Konzert ist das vierte der Reihe und trägt den Titel „Eine deutsch-französische Begegnung“. Es erklingen in Gegenüberstellungen Werke von Bach, Couperin, Boëly und Vierne. Am Ende des Konzerts steht der berühmte Choral Nr. 3 von César Franck, dessen 200. Geburtstag die Orgelwelt in diesem Jahr feiert.

Mahela Reichstatt ist Domkantorin und Domorganistin in Schleswig wund wirkt dort an der klangschönen Marcussen/Schuke-Orgel.

Der Eintritt zu den Sommerlichen Orgelmusiken ist frei. Beginn ist um 17 Uhr. Das ausführliche Programmheft zur Konzertreihe ist am Eingang für 2 Euro erhältlich. Es bietet Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern, den Orgeln und den Sommerlichen Orgelmusiken im Allgemeinen.

Am Ausgang wird um eine Spende zur Durchführung der Konzertreihe gebeten. Die Zuhörer können im Chorraum der Schlosskirche mit Blick zur Großen Orgel Platz nehmen.