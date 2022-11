Original Wiener Strauss Capelle mit dem Programm „Der fesche Edi“

Schorndorf. Die 19. Benefizgala des Lions-Clubs Schorndorf mit der Original Wiener Strauß Capelle unter der Leitung von Dirigent Rainer Roos findet am Sonntag, 15. Januar 2023, 16 Uhr, in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf statt. Die Veranstaltung steht diesmal unter dem Motto „Der fesche Edi“.

Dirigent Rainer Roos legt im Neujahrskonzert 2023 den Schwerpunkt auf die Kompositionen des in Strauss-Konzerten oft ignorierten Eduard Strauss. Neben bekannten Hits seiner Brüder präsentiert Rainer Roos eine Auswahl zum Teil noch nie in Deutschland gespielter Kompositionen von Eduard Strauss: die „Liebeszauber-Mazurka“, der Walzer „Ehret die Frauen“ oder die „Feschen Geister“!

Sein Debüt als Dirigent gab er im Jahr 1861, von März 1870 an war der besonders attraktive Eduard Strauss über 30 Jahre lang Erster Dirigent der Walzerkonzerte der Strauss-Dynastie.

Seit 1977 hat die Strauss Capelle Wien weltweit über 3000 Konzerte absolviert und ihrem geschätzten internationalen Publikum unvergessliche Erlebnisse beschert. In rot-weißen historischen Uniformen, ihrem Markenzeichen, gekleidet, die bis in die Entstehungszeit des Klangkörpers am Hofe von Kaiser Franz Joseph I. zurückreichen, halten die Orchestermusiker die reiche Kulturtradition des Wiener Walzers, die von der Strauß-Dynastie geschaffen wurde, aufrecht.

Dirigent Rainer Roos

Der gebürtige Schwabe Rainer Roos ist seit 2011 Chefdirigent der Strauss Capelle Wien und gastierte mit dem Orchester weltweit unter anderem in Wien, Moskau, Shanghai, Peking, Athen, Brasilia Manaus, Seoul, Warschau, Sofia, Stuttgart und Bogota. Seit der Spielzeit 2014/2015 ist er zudem Intendant der renommierten Opernschlossfestspiele Zwingenberg am Neckar.

Mezzosopranistin Josipa Bainac

Rainer Roos ist es wieder gelungen, eine international bekannte Mezzosopranistin, Josipa Bainac, für das Konzert zu gewinnen. Die hochgradige Virtuosität ihrer Stimme, verbunden mit großer Flexibilität und Geschmeidigkeit, brachte sie früh in Kontakt mit zeitgenössischen Musikschaffenden und führte unter anderem zu einer jahrelangen musikalischen Zusammenarbeit mit den Komponistinnen und Komponisten Johanna Doderer, Michael Berkeley, Nicolas Ansdell Evans und Akos Banlaky, wodurch sie sich den Ruf einer hervorragenden Interpretin der modernen Gesangskunst und Spezialistin für anspruchsvolle Uraufführungen erworben hat.

Josipa Bainac konzertiert weltweit im Lied-Duo und mit renommierten Orchestern und präsentierte ihre Programme mit großem Erfolg in Riad, Jakarta, London und Budapest. In den nächsten Monaten absolviert sie Auftritte unter anderem in Sarajewo, Luxemburg und New York.

