Ortsspaziergang in Buoch

Ein etwa einstündigen Ortsspaziergang mit Sylvia Veronelli findet am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 11. September, in Buoch statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr vor dem Museum im Hirsch in der Eduard-Hiller-Straße 6.

Dabei können Interessierte - jeweils in kurzen, ausgewählten Blitzlichtern - Künstlerinnen und Künstler, deren Wirken mit Buoch verbunden ist, entdecken, heitere und interessante Anekdoten aus rund 800 Jahren Ortsgeschichte hören, in die spannenden Verbindungen von Buoch in die Welt im Laufe der Jahrhunderte eintauchen und Interessantes zu den neuen archäologischen Forschungen in Buoch erfahren.

Zu empfehlen ist auch die Sonderausstellung „Das Auge hört mit - Faszination Tonträger“, zu der an diesem Tag der Eintritt kostenlos ist. Die Ausstellung vermittelt einen bunten Eindruck in die Welt der Schallplatte, deren vielfältige Plattencover und historischen Abspielgeräte.