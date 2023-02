Schorndorf. Der 21. Schorndorfer Ostereier- und Kunsthandwerkermarkt lädt am Wochenende 25. und 26. Februar zum Bummeln, Staunen und Kaufen in die Barbara-Künkelin-Halle ein. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Es ist schon Tradition: Am Wochenende nach Aschermittwoch kommen die ersten Osterboten in Form von vielen bemalten und verzierten Eiern in die Barbara-Künkelin-Halle. Zerbrechlich und in den unterschiedlichsten Größen - vom kleinsten Vogelei bis hin zum Straußenei - sind sie nicht nur ein Vergnügen fürs Auge, sondern geben auch Zeugnis von dem bis ins Mittelalter zurückreichenden Brauch des Eierfärbens.

Ursprünglich waren die Ostereier Zehnteier, die dem Pfarrer zu Ostern gegeben wurden. Eines oder mehrere dieser Eier wurden verziert. Im Mittelalter waren die Eier meist rot gefärbt, reiche Leute ließen sie auch mit Gold überziehen.

Die Künstler verwandeln Wachtel-, Enten-, Gänse- und Straußeneier in kleine Kunstwerke. Ob Aquarell oder Acryl-Malerei, perforiert oder mit winziger Klöppelspitze verziert. So mancher Künstler lässt sich dabei auch gerne über die Schulter schauen.

Interessant ist es immer wieder bei Herbert Kober an seinem Stand. Er fräst unter der Lupe mit feinstem Diamantbohrer filigrane Ornamente in ein Gänse- oder Entenei.

Für die Künstler ist es immer wieder eine Herausforderung, ein Ei auf einer ovalen Schale zu gestalten. Kein Ei gleicht dem andern.

Aber nicht nur Ostereier gibt es zu bestaunen und kaufen. Kunsthandwerker zeigen, wie mit Kreativität und handwerklichem Können außergewöhnliche Exponate entstehen. So zeigt zum Beispiel Ella Volland, wie ein Tischläufer oder ein edler Schal aus feinsten Garnen am Webstuhl gewoben wird.

Wer sich fürs Korbflechten interessiert, der kann dem Korbflechter zuschauen, wie ein Korb geflochten wird. Am Stand bei Biggis T.-Shirt kann man sich ein Shirt nach eigenen Motiven bemalen lassen.

Angeboten werden auch Drahtobjekte, österliche Dekorationen aus Holz und verschiedenen Materialien, Designer-Kleidung aus edlen Stoffen, Schmuck, Taschen, Teddybären, Gartenambiente, Floristik, Karten und vieles mehr.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erwachsener sind frei.