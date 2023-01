Packdender High Energy Dirt Rock im Kessel

Mit Dust & Bones steht am Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, High Energy Dirt Rock auf dem Plan der Live-Reihe „Kultur im Kessel“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Packende, schweißtreibende und energiegeladene Live-Auftritte sind die DNA von Dust & Bones. Die Einflüsse der Bandmitglieder reichen dabei von Punkrockbands wie den Ramones und Turbonegro über Rock’n’Roll- und Hardrockbands wie Rose Tattoo und Danko Jones bis hin zum düsteren Heavyrock von Black Sabbath. All dies verbinden die „staubigen Knochen“ mit den fetten treibenden Sounds der aktuellen harten Musikszene, einer Riesenportion kreativem Spaß, Frische und Energie. Auf ihrem vierten Studiooutput „The Great Damnation Stereo Parade“ destilliert die Band genau diese Einflüsse auf die reine Essenz: knackiges, abwechslungsreiches Songwriting, kombiniert mit eingängigen Hooks und mitreißenden Melodien.

„Kultur im Kessel“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Der Eintritt beträgt 12 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 15 Euro an der Abendkasse. Tickets im Vorverkauf/Platzreservierungen und Infos gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, info@belinda-discothek.de und unter 0 71 93/65 50 und 01 76 43 82 95 79.