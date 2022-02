Packende Grooves und filigrane Melodien

Vier hochkarätige Musikerinnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, das Quartett „playground4“, stellen am Donnerstag, 24. Februar, ab 20.30 Uhr ihr Debütalbum „Hit the Ground running“ beim Jazzclub Armer Konrad (JAK) vor. Einlass zum Konzert, das im JAK-Keller, Stiftsstraße 32 in Beutelsbach stattfindet, ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

In zahlreichen eigenen Projekten als Band-Leaderinnen und Komponistinnen aktiv, schlossen sich die beiden Wienerinnen Gina Schwarz und Ingrid Oberkanins, Stephanie Wagner (D) und Esther Bächlin (CH) 2017 zu einem „Composers Collective“ zusammen. Das Resultat dieser befruchtenden Zusammenarbeit ist nun auf dem bei JazzHausMusik erschienenen Debüt-Album „hit the ground running“ zu hören.

Der Veranstalter schreibt: Die Bedeutung des CD-Titels - „mit voller Kraft durchstarten“ - ist dabei Programm. Ihre Musik überrascht mit sorgfältig orchestrierten außergewöhnlichen Klängen und Spieltechniken, mit farbenreicher Harmonik, packenden Grooves und filigranen Melodien. Mal ästhetisch, mal quirlig, der musikalische Spielplatz bietet Raum für ein intelligentes kollektives Interplay und kontrastreiche Solopassagen. Die vier Jazzmusikerinnen und Preisträgerinnen kreieren so einen reichhaltigen „Melting Pot“ an Klängen und Rhythmen - eine Musik, die den Sog des kreativen Augenblicks spüren lässt!

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.