Packender Deutsch-Pop mit Seele

Waiblingen. Er gilt schlicht als eine der besten Stimmen im Land: Dani Suara, umjubelter Gewinner des landesweiten „Sing Your City Song“-Contests, ist ein wahrer Ausnahmesänger. Am Samstag, 14. August, 20 Uhr, tritt er zum dritten Mal bei „Talaue rockt“ im Waiblinger Biergarten in der Talaue auf.

Ob Deutschpop, Rock oder Soul – ob auf Deutsch oder Englisch, ob Covers oder auch eigene Songs - der begnadete Entertainer brilliert – und nimmt sein Publikum von der ersten Sekunde an mit. Im vorigen Jahr begeisterte er die Waiblinger Musikfans mit einer Mischung aus stimmstarken Interpretationen bekannter Soul-, Pop- und Rock-Klassikern wie auch eigenen Songs.

Erstmals performte er dort auch seinen späteren Siegersong „Leben und leben lassen“. Zu hören auf dem CD-Sampler „Sing Your City Song“, der exklusiv bei www.zvw-shop.de erhältlich ist.

Bereits vor fünf Jahren hatte Dani Suara einen Songcontest gewonnen: Mit seiner damaligen Band Soundwert setzte er sich mit unwiderstehlich-souligem Timbre gegen rund 250 Künstler aus aller Welt beim internationalen „Gitarren statt Knarren“-Contest der Stiftung „Gegen Gewalt an Schulen“ durch. Im vorigen Jahr dann wurde er von der legendären Progrockband Anyone’s Daughter ins Studio geholt, um auf deren Album mitzusingen.

Augenblicklich arbeitet Dani Suara mit dem Nienburger Rockpoeten Frank Wesemann mit Hochdruck an seinem ersten eigenen Album. Suara schafft es, wie nur wenige Liedermacher, Erlebtes und Erfahrenes in dreiminütige Popminiaturen zu fassen, die berühren und die Menschen vollständig emotional mitnehmen.Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut herum. Reservierungen sind erwünscht unter0 71 51/2 56 95 25. Reservierungen sind erwünscht unter0 71 51/2 56 95 25.