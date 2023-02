Party, Umzug und Gansverbrennung

Leutenbach. Traditionell zum Höhepunkt der schwäbisch-allemannischen Fasnet veranstalten die Gees-Musiker zusammen mit dem TSV Nellmersbach am Dienstag, 21. Februar, ab 14.31 Uhr einen Umzug und ziehen durch die Straßen von Nellmersbach.

Mit dabei sind, neben den Gees-Musikern und dem TSV Nellmersbach, der Kindergarten Schwalbenweg, die Hohenberg-Hexen, die Gärtnerei Müssle, die Lennigo-Gugge, die Carnevalsfreunde Württemberg, die Firekids, die Holmale, der frohe Faschingsclub Gerlingen, die Schlössles-Kracher Göppingen und der Bikersclub „Flinke Flasche“.

Nach dem Umzug findet die „Gansverbrennung“ am Geesheim in der Daimlerstraße 12 in Nellmersbach statt.

Mit Darbietungen von befreundeten Zünften und Guggenmusikern sowie der Taufe von neuen Vereinsmitgliedern klingt die Fasnetskampagne 2022/2023 bei einer fröhlichen Party aus und garantiert ausgelassene Stimmung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Über den Verein

Die Gees-Musiker aus Nellmersbach sind ein Verein mit langjähriger Tradition. Seit der Fasnet-Kampagne 2000/2001 tourt diese Gruppe in der engeren und weiteren Umgebung der Heimatgemeinde Leutenbach. So waren die Gees-Musiker anfangs nur ein kleines Grüppchen, das im Laufe der Zeit auf zahlreiche aktive Spielerinnen und Spieler gewachsen ist.

Die Hauptzeit der musikalischen Betätigung ist die schwäbisch-allemannische Fasnet, bei der die Gees-Musiker bei verschiedenen Fasnets-Veranstaltungen gute Laune verbreiten.