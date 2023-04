Passionskonzert in der Stiftskirche

Backnang. Der Kammerchor der Backnanger Stiftskirche lädt am Karfreitag, 7. April, um 17 Uhr zu einem Passionskonzert ein.

Im Zentrum stehen dabei einerseits drei Motetten von Francis Poulenc aus seiner Sammlung Quatre Motets pour un temps de pénitence, die zwischen 1938-39 entstanden und im Februar 1939 uraufgeführt wurden. Poulenc komponierte sie auf Psalmverse und Responsorien der Karwoche, die er expressiv und bildhaft ausdeutete.

Der 2002 komponierte Zyklus „Die sieben Worte Jesu am Kreuz“ des norwegischen Komponisten Knut Nystedt bildet das zweite zentrale Werk des Programms. Sie beinhaltet nicht nur die Worte Jesu, sondern auch den erzählerischen Kontext. Nystedt lässt diese Worte in seiner bewegenden Chorkomposition je nach Inhalt dringlich bittend, ruhig gelassen, prophetisch aufmunternd, leidend, glaubenssicher oder vertrauensvoll erklingen. Der Einfluss alter Kirchenmusik und Gregorianik, sowie die starke christliche Prägung des Komponisten sind in diesem Werk eindrucksvoll wahrnehmbar.

Ergänzt wird das Programm durch zwei Motetten aus Max Regers Sammlung „8 geistliche Gesänge“, op. 138 („Das Agnus Dei“ und „Unser lieben Frauen

Traum“), mit zwei Sprüchen von Felix Mendelssohn-Bartholdy aus op. 79 („In der Passionszeit“ und „Am Karfreitage“), sowie Motetten von Albert Becker, Heinrich von Herzogenberg und Wilhelm Berger. Außerdem erklingen zwei Orgel-Choralbearbeitungen Max Regers sowie Lesungen zur Passion.

Der Eintritt ist frei, um einen Beitrag zur Deckung der Unkosten wird gebeten.