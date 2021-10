Patrik Jansson Band beim JAK

Weinstadt. Anspruchsvoller Blues-Rock mit der Patrik Jansson Band ist am Freitag, 5. November, ab 20.30 Uhr im Stiftskeller, Stiftsstraße 32 in Beutelsbach zu hören. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Patrik Jansson, in einer Kleinstadt in Schweden geboren, begann in jungen Jahren Schlagzeug zu spielen. Er studierte Musik in Stockholm, spielte Jazz und Blues mit kleinen Combos und Big Bands, aber auch Punk-Rock und Metal mit Tournee-Acts. Außerdem begann er, Klavier, Bass und Gitarre zu spielen.

2007 gründete er die Blues-Rock-Band Patrik Jansson Band (PJB). Ihrem von der Kritik gelobtem Debütalbum folgten mehrere erfolgreiche Veröffentlichungen, deren breite Palette zeigt, dass PJB keinerlei Einschränkungen in ihrer Musik sehen. Melodischer, klassischer Blues und Blues-Rock wird mit modernerem Soul und den Einflüssen zeitgenössischer Blues-Meister verschmolzen. Wechsel in der Besetzung der Band brachten immer wieder neue Impulse, sagt der Veranstalter.

„Ich habe viel Zeit und Mühe in meine Platten investiert, und ich versuche wirklich, meiner Musik einen Sinn zu geben. Ich versuche, Lieder zu schreiben, bei denen man etwas fühlt, Lieder, die etwas bedeuten, und ich glaube, ich komme mit jeder neuen Platte diesem Ziel näher, und ich denke, ihr werdet es hören, wenn ihr sie anhört“ sagt Patrik.

Musiker: Patrik Jansson, Gitarre, Gesang, Lars Eriksson, Orgel, Klavier, Thomas Andersson, Bass, Martin Forsstedt, Schlagzeug.

Mehr Infos zur Band gibt es auf www.patrikjansson.com.

Eintrittskarten

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, mit Berechtigung gibt es eine Ermäßigung von 3 Euro. Gegebenenfalls übriggebliebene Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

Auf https://www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden sich auch die aktuellen Coronabestimmungen.