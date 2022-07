Waiblingen. Ein Jazz-Frühschoppen mit Peter Bühr and his Flat Foot Stompers erwartet Gäste des Biergartens Schwaneninsel am Sonntag, 31. Juli, ab 11 Uhr.

Zum zweiten Mal in dieser Saison gibt sich Peter Bühr mit seinen Flat Foot Stompers im Waiblinger Biergarten Schwaneninsel die Ehre.

Inzwischen ist das „Stompers“ im Namen pure Nostalgie 45-jähriger Bandgeschichte, die Band ist dem „Stomp“ schon lange entwachsen. Sie brilliert vielmehr in neuer Besetzung, mit neuen Stücken und Arrangements aus 100 Jahren Jazz, Swing und Broadway.

Und nicht nur mit Jazz-Standards und den Highlights aus dem „Great American Songbook“ begeistert der Vollblutmusiker Peter Bühr mit seiner Band. Auch die mit allerlei Kurzweiligem geschmückten Ansagen besitzen einen hohen Unterhaltungswert und bescheren den Musikliebhabern am Sonntagmorgen in Kombination mit kühlen Getränken und leckeren schwäbisch-bayerischen Gerichten ein paar entspannte und kurzweilige Urlaubsstunden direkt vor der Haustür.

Die Musikveranstaltung kann wetterbedingt ausfallen. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld in den sozialen Medien oder unter www.biergarten-schwaneninsel.de.

Der Eintritt ist frei.