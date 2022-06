Peter Bühr & Flat Foot Stompers

Schorndorf. Die Kulturgruppe Oberberken lädt zum Jazz-Frühschoppen mit Peter Bühr und seinen Flat Foot Stompers am Sonntag, 12. Juni, um 11 Uhr in die Schurwaldhalle Oberberken ein.

„Jazz vom Feinsten“, „musikalische Qualität“, „gehört zur Top-Liga der deutschen traditionellen Jazzbands“ - solche Lobeshymnen werden laut, wenn über „Peter Bühr and his Flat Foot Stompers“ berichtet wird. Und die Musiker werden diesen positiven Rezensionen absolut gerecht.

Das Repertoire wurde weiter ausgebaut. Neben den schönen Titeln der alten Flat Foot Stompers gibt es auch wunderbare Arrangements aus der Feder von Johnny Varro, Bob Haggart und Andy Lawrence zu hören.

Die Formation tritt schon seit Jahren in Oberberken auf und erfreut sich höchster Beliebtheit.

Es spielen Peter Bühr (Klarinette & Saxophon), Andy Lawrence (Trompete & Gesang), Benno Reinhard (Posaune), Hansi Schuller (Bass), Wolfram Grotz (Piano) und Joe Kukula (Schlagzeug).

Einlass ist ab 10 Uhr, die Veranstaltung ist bewirtet. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 15 Euro für Schüler, Jugendliche, und Menschen mit Behinderung.

Karten gibt es per E-Mail an kontaktt@kulturgruppe-oberberken.de,0 71 81/34 39 oder 48 52 15 und an der Tageskasse.