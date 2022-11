Pfefferkuchenmänner- Kurzprogramm im Kabirinett

Spiegelberg. Pfefferkuchenmänner – das neue Weihnachtsprogramm von Thomas Weber und James Geier in der Kurzversion wird am Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr, im Theater Kabirinett in Spiegelberg-Großhöchberg gespielt.

Ein Hauch von Weihnachten zieht im Weihnachtskurzprogramm von Thomas Weber und James Geier vorüber. Viel Zeit hat man am Weihnachtsmarkt-Wochenende nicht, aber es ist alles drin: gemeinsame Lieder, die Weihnachtsgeschichte, Pfefferkuchen, Honigkuchenpferde, Pustekuchen und sonstiger Festtagswahnsinn.

Das Stück dauert circa 60 Minuten. Im Eintrittspreis von 21 Euro, ermäßigt 16 Euro, ist ein Glühwein oder Punsch enthalten. Karten-Reservierungen und Informationen: 0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.