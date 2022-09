Philipp Weber und die künstlichen Idioten

Oppenweiler. Philipp Weber kommt am Sonntag, 25. September, mit seinem Programm „KI: Künstliche Idioten“ um 20 Uhr in den Rentamtskeller nach Oppenweiler.

Weber beleuchtet in seiner Bühnenshow den „Homo Digitalis und seine analogen Affen“. Dabei stellt er fest: „Der Mensch rast in die Zukunft: Digitalisierung, Gentechnik, Künstliche Intelligenz! Doch wo ist die Zeitmaschine, die saubere Fusionsenergie, das Bier zum Downloaden? Wird der Mensch durch Maschinen ersetzt – oder befreit? Kommt das „Ende der Arbeit“? Super, dann haben wir endlich Zeit für was Sinnvolles!

Aber wann hätte der Mensch jemals was Sinnvolles gemacht nur, weil er dafür Zeit hat? Doch es gibt Hoffnung! In der Zukunft wartet jemand auf Sie: Philipp Weber. Denn das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende war, ist und wird immer sein: der Humor!“

Karten sind direkt an der Abendkasse oder im Rathaus Oppenweiler erhältlich. Telefonische Kartenbestellung unter 0 71 91/4 84-29 oder per E-Mail an ckoehnlein-bass@oppenweiler.de. Einlass ist um 19.30 Uhr.