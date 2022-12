Pit & Defti in der Markthalle

Winnenden. Pit & Defti treten am Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, in der Winnender Markthalle auf. Mit dabei als Special Guest ist Mick Scheuerle, der eigene Titel und Songs aus seiner neuen CD präsentiert.

Pit & Defti, zwei Musiker, die über viele Jahre Erfahrungen in zahlreichen Bands im Großraum Stuttgart gesammelt haben, präsentieren Klassiker der Pop- und Rock-Geschichte.

Das Repertoire der beiden reicht von Alan Parson über CCR sowie Deep Purple und den Rolling Stones bis ZZ Top und vielen anderen.

Ein weiteres Highlight des Abends ist der allseits bekannte Gitarrist Mick Scheuerle mit Eigeninterpretationen, zum Teil auch aus seiner neuen CD.

Karten im Vorverkauf zum Preis von 8 Euro sind erhältlich bei der Metzgerei Häfele in der Markthalle Winnenden oder in deren Zentrale in Winnenden-Schelmenholz, Theodor-Heuss-Platz 4, sowie bei Pro-Optik Winnenden in der Marktstraße 2. An der Abendkasse kostet der Eintritt 10 Euro.