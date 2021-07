Poetry Slam und zwei Konzerte

Schorndorf. Die Kulturbühne im Stadtpark geht in die zweite Runde und präsentiert auch in diesem Sommer ein buntes Kulturprogramm im Freien. Vom 23. Juli bis 14. August an den Wochenenden abends, ergänzt um einen Familiensonntag am 1. August, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf Konzerte, Poetry Slam, eine Zaubershow für Kinder und weitere Acts freuen.

Das Veranstaltungsgelände befindet sich zwischen der Volkshochschule und der Stadtbibliothek Schorndorf. Die AWO Schorndorf versorgt die Gäste mit Getränken und kleinen Snacks.

Das Gelände ist gemäß der aktuellen Corona-Verordnung bestuhlt, Kontaktdaten werden aufgenommen.

Literarischer Wettbewerb am Freitag, 23. Juli

Fünf renommierte Slam-Poetinnen und Poeten aus Baden-Württemberg, Stefan Unser, Moritz Konrad, Laura Gommel, Hank M. Flemming und Marina Sigl, stellen sich am Freitag, 23. Juli, 20 Uhr, dem populären Dichter-Wettbewerb. Moderiert wird der Abend von Johannes Elster, der zu den gefragtesten Slam-Moderatoren Deutschlands zählt.

Das Publikum entscheidet durch eine zufällig ausgewählte Jury, wer den Poetry Slam gewinnt. Ob Selbstironie, düsterer Humor, persönliche Beobachtungen oder Dinge, die einfach nicht ungesagt bleiben dürfen: Durch die Vielzahl der Textinhalte und Genres ist ein abwechslungsreicher und unterhaltsamer Abend garantiert.

Cliff House am Samstag, 24. Juli

Am Samstag, 24. Juli, geht es um 20 Uhr weiter mit der Band Cliff House, die einen unverwechselbaren Querschnitt aus Pop- und Rockmusik mit Singer-/Songwriter-Elementen präsentiert.

Mit zwei Akustik-Gitarren, einem E-Bass und einer Cajon startete in Schorndorf der musikalische Werdegang von Cliff House. Durch zahlreiche Auftritte im „Ländle“ und den Gewinn des Rems-Murr-BandContests sind Cliff House mittlerweile bestens bekannt in der regionalen Musikszene. Die Ehrlichkeit der Songs und die Spielfreude der Band machen jedes Live-Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Es spielen und singen Nick Dautzenberg (Gesang), Marvin Scharf (Gitarre), Tim Weise (Bass) und Paul Schmieg (Drums).

Musik für Blas- und Zupfinstrumente

„Bühne frei!“ heißt es für die Blas- und Zupfinstrumente der Jugendmusikschule Schorndorf am Sonntag, 25. Juli, 19 Uhr. Bei freiem Eintritt kann an diesem Abend einem bunten Programm, das von Werken alter Meister bis zur Filmmusik des 20. Jahrhunderts reicht, gelauscht werden.

Zu hören sind unter anderem ein Saxophon-Trio, ein Gitarrenensemble, ein Klarinettenduo und ein Trio mit zwei Harfen und Querflöte. Bei den solistischen Beiträgen finden sich zum Beispiel Oboe, E-Gitarre und Harfe.

Bei sehr schlechtem Wetter fallen die Veranstaltungen aus. Weitere Infos und Tickets unter www.stadtparkbuehne-schorndorf.de.