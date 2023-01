Politische Bildung und Sprachen

Winnenden. Politische Bildung ist eine wichtige Aufgabe von Volkshochschulen. Im Frühjahrssemester beleuchtet die VHS Winnenden unter anderem den Krieg in der Ukraine und die Probleme des globalen Südens.

Fremdsprachenkurse sind ein großer Bereich im Bildungsangebot der VHS. Durch Online-Kurse wird das Angebot weiter ausgebaut.

Politische Bildung und Verbraucherthemen

Mit der Ausstellung „Vergessene Welten und blinde Flecken“ (24. April bis 27. Mai) nimmt die VHS den globalen Süden in den Fokus, begleitet von einem Online-Vortrag von Dr. Ladislaus Ludescher.

Das Ukraine-Russland-Forum wird im März mit drei kostenlosen Vorträgen der Historikerin Dr. Maike Lehmann zur Geschichte von ethnischen Konflikten in Russland und der Sowjetunion fortgesetzt.

In der Verbraucherbildungsreihe werden kostenlose Online-Vorträge angeboten: zum Immobilienkauf am 7. März, zum Reichsparen am 18. April, zur Vorbereitung auf die Rente am 24. April und zur Computer-Sicherheit und Schutz vor Viren am 13. März.

Der Klimafit-Kurs, der im April beginnt, gibt Antworten auf die Frage „Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“.

Im Februar und März geht es um Astronomie in den Vorträgen „Unsere Sonne“ (8. März) und „Schwarze Löcher“ (28. Februar, Referent: Helmut Hornung von der Max-Planck-Gesellschaft).

Neue Online-Sprachkurse

Die Volkshochschule Winnenden baut die Kooperation im Online-Sprachkursbereich mit anderen Volkshochschulen aus. Neu im Angebot sind Einsteigerkurse (ab Anfang März) und ein Konversationskurs für Italienisch, ein Dänisch-Konversationskurs (ab 28. Februar) und ein Einsteigerkurs in Maltesisch (ab 6. März).

Ein Spanisch-Intensivkurs am Vormittag mit zwei Terminen pro Woche (ab 6. März) kann vor Ort oder online besucht werden. Unterrichtet werden auch Englisch, Französisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Polnisch, Russisch und Griechisch.

Info

Das komplette Programm für das Frühjahr ist online unter www.vhs-winnenden.de oder als Heft erhältlich. Das Heft liegt in der Geschäftsstelle am Marktplatz, in den Rathäusern und Büchereien sowie in Apotheken, Arztpraxen und Geschäften in Winnenden, Schwaikheim, Leutenbach und Berglen aus.

Anmeldungen sind unter www.vhs-winnenden.de,0 71 95/1 07 00, sowie per E-Mail (info@vhs-winnenden.de) möglich.