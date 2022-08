Pop, Rock & Folk im Stadtbiergarten

Schorndorf. Lust auf einen Ausflug in die Musikgeschichte? Dann auf in den Schorndorfer Stadtbiergarten zum Konzert von Laier & Zaiser am Donnerstag, 25. August, ab 18 Uhr. Auf die Ohren gibt es Hits aus Pop, Rock und Folk.

Mit Musik aus den vergangenen vier Jahrzehnten sowie aktuellen Songs begeistern Laier & Zaiser seit Jahren ihr Publikum im Stuttgarter Raum.

Geprägt von Einflüssen aus Pop, Folk & Rock, variieren die beiden Vollblutmusiker Klassiker bis hin zu aktuellen Hits, aber auch Songs, die das Publikum möglicherweise noch nie als Akustikversion gehört hat.

Zwei groovige Gitarren, ein toller zweistimmiger Gesang, aber auch wechselnde Instrumente aus Klassik und Folk bilden einen Hörgenuss, der das Herz vieler Musikliebhabers höher schlagen lässt.

Das Akustikduo mit jahrelanger Live-Erfahrung versucht immer, den Spaß an ihrer Musik auf seine Zuhörer zu übertragen.

Der Stadtbiergarten Schorndorf hat von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Bei unsicherer Wetterlage bitte unter0 71 81/2 57 90 29 den Status tagesaktuell abfragen oder auf Facebook und Instagram nachschauen.

Der Eintritt ist wie immer frei.