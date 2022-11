Pop, Rock und Soul mit Mamatoo

Sulzbach. Am Donnerstag, 1. Dezember, geben The Mamatoo im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ ein Konzert in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr. Besucher erwartet ein Abend voller Pop-, Rock- und Soul-Songs.

Die Band aus dem Rems-Murr-Kreis ist ein wahres Juwel der Musikszene im Großraum Stuttgart. Die achtköpfige Band mischt kreative, selten gehörte Coverversionen aus Pop, Rock und Soul vergangener Jahrzehnte mit hervorragenden eigenen Kompositionen.

Außergewöhnlicher Satzgesang, lyrische Cello-Klänge, perlende Pianosounds und harmonische Instrumentierung erschaffen einen Raum voller Gefühl und Leidenschaft. Beim Wettbewerb „Rastatt BaRockt 2017“ belegten The Mamatoo bei über 220 Mitbewerbern den dritten Platz.

Die Philosophie von The Mamatoo: „Wir wollen das Herz unserer Zuhörer berühren und sie süchtig machen nach unserem Sound. Wir wollen durch Gefühl und Leidenschaft eine Atmosphäre schaffen, bei der der Funke überspringt und unsere Musik sowie unsere Performance lange im Gedächtnis bleiben.“

Einlass ist um 19.30 Uhr – Konzertbeginn um 20 Uhr.

„Kultur im Kessel 2022“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Der Eintritt beträgt 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse.

Tickets im Vorverkauf, Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und unter 0 71 93/65 50.