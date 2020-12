Pop Up Weihnachtsladen im ehemaligen Roller-Areal

Waiblingen. Der Art-verwandt Pop Up Weihnachtsladen findet in diesem Jahr im ehemaligen Rollerareal, Schorndorfer Straße 66, statt. Noch bis Samstag, 12. Dezember, bieten 40 Künstlerinnen und Künstler handgefertigte Unikate zum Verkauf an.

Die Idee für einen Art-verwandt Pop Up Weihnachtsladen entstand nach der Absage des Waiblinger Weihnachtsmarktes. Viele Fans der Art-verwandt, die seit 2010 fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes war, wendeten sich an die Organisatorinnen Daniela D’Ambrosio und Ulrike Göritz mit der Bitte, auch in diesem Jahr etwas Vergleichbares stattfinden zu lassen.

Die passende Location fanden die beiden auf dem ehemaligen Rollerareal, Schorndorfer Straße 66. Dort hatte die Art-verwandt bereits im Jahr 2009 eine Verkaufsausstellung durchgeführt.

Aufgrund der aktuellen Lage ist der Art-verwandt Pop Up Weihnachtsladen ist als Einzelhandelsgeschäft ohne Bar geplant. Die großzügige Einkaufsfläche bietet für über 40 Künstler und Kunsthandwerker ausreichen Platz, viele handgefertigte Dinge zum Verkauf anzubieten.

Es gilt das Hygienekonzept des Einzelhandels. Die Besucherzahl richtet sich nach den jeweils gültigen behördlichen Anordnungen.

Der Art-verwandt Pop Up Weihnachtsladen öffnet von Montag bis Samstag jeweils von 12 bis 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.art-verwandt-rems-murr.de.