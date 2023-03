Schorndorf. „Der dritte Stand“ ist am Samstag, 1. April, 20.30 Uhr, im Club Manufaktur im Hammerschlag zu Gast. Es spielen Matthias Müller an der Posaune, Matthias Bauer am Bass und Rudi Fischerlehner am Schlagzeug.

Ein Trio aus Posaune, Bass und Schlagzeug könnte nach konventionellem Jazz klingen, aber da ist man bei „Der Dritte Stand“ schief gewickelt. Matthias Müller, Matthias Bauer und Rudi Fischerlehner sind allesamt Protagonisten der Berliner Echtzeit-Szene, sie sind also eher an Klangforschung interessiert.

Ihre Musik ist ein Füllhorn fein ausgearbeiteter und subtiler Improvisationen, manchmal klingt es, als wäre man im Maschinenraum eines Tankers, dann wieder, als würde ein Schwarm Hummeln durch elektrisch aufgeladenen Regen schwirren.

Der Dritte Stand ist abwechslungsreich und spannend im besten Sinne und wer offene Ohren hat und das andere Klangerlebnis sucht, sollte dieses Konzert nicht verpassen, empfehlen die Veranstalter.