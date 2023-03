Powermetal mit Sängerin ELA

Sulzbach/Murr. Powermetal mit der Sängerin ELA steht am Freitag, 31. März, 20 Uhr, auf dem Plan der Live-Reihe „Kultur im Kessel“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Bereits im Jahr 2004 machte ELA als Frontfrau von Com N Rail auf sich aufmerksam. Große Namen wie Tony Carey und JR Blackmore musizierten mir ihr. Ihre musikalische Selbstfindung führte Michaela „ELA“ Eichhorn zum Powermetal, den die Queen of the deep mit dem Album „Second Reality“ eindrucksvoll zum Ausdruck bringt. Ela ist nicht nur eine Femme Fatale mit Band (Matthias Steinhart/Gitarre, Martin Albrecht/Bass, Martin Hämmerle/Schlagzeug) – sie ist ein Erlebnis.

Metal-Band Reternity

Als Support-Act eröffnet die Heilbronner Melodic-Metal-Band Reternity hart, melodiös und mit purem Engagement für Metalheads den Abend perfekt. „Kultur im Kessel“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Der Eintritt beträgt 12 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 15 Euro an der Abendkasse. Tickets im Vorverkauf/Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel oder über die Reservierungstelefone 07193-6550, 01 76/43 82 95 79 und 0 71 93/9 34 32 03.