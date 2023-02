Prüfungsvorbereitung und digitales Know-how

Winnenden. Die Volkshochschule Winnenden bietet eine große Bandbreite an Kursen zur digitalen Kompetenz, kaufmännische Xpert-Kurse sowie Rhetorik an. Die Kurse finden sowohl online als auch als Präsenzseminare an der VHS statt. Für Schülerinnen und Schüler werden in den Ferien Prüfungsvorbereitungskurse angeboten.

Die Faschingsferien stehen vor der Tür. Für Schülerinnen und Schüler, die vor ihrer Abschlussprüfung an der Realschule oder am Gymnasium stehen, bieten erfahrene Kursleiter Prüfungsvorbereitungskurse in den Fächern Mathematik und Englisch an.

Glutenfreie Osterbäckerei für Kinder von acht bis zwölf Jahren wird zu Beginn der Osterfeien angeboten, und in den Sommerferien können Kinder Solarboote, Putzroboter und Elektromotoren bauen.

Smartphonekurse und Office-Programme

Um das Energiesparen bei der Internetnutzung geht es im Online-Vortrag „Energiefresser Internet“ am 6. März. Wie man das Smartphone bedient und nutzt, erklären erfahrene Kursleiter an der Volkshochschule. Im Kurs „Digitale Augen: Was die Kamera Ihres Smartphones kann“ am 8. März geht es zum Beispiel um die Scanner-Funktion des Smartphones.

Auch Excel (17. April und Aufbaukurse im Mai und Juni) sowie PowerPoint (18. April) stehen auf dem Programm. Der AutoCAD-Kurs zur Einführung in die CAD-Technik findet erstmals online statt (6. März).

Das komplette Programm für das Frühjahr ist online unter www.vhs-winnenden.de oder als Heft erhältlich. Das Heft liegt in der Geschäftsstelle am Marktplatz, in den Rathäusern und Büchereien sowie in Apotheken, Arztpraxen und Geschäften in Winnenden, Schwaikheim, Leutenbach und Berglen aus.

Anmeldungen sind unter www.vhs-winnenden.de,0 71 95/1 07 00 sowie per E-Mail (info@vhs-winnenden.de) möglich.